Польша и США досрочно вышли в 1/8 финала чемпионата мира по волейболу

Сборные Польши и США оформили выход в 1/8 финала чемпионата мира по волейболу среди мужчин.

Во 2-м туре мирового первенства в группе C Польша уверенно переиграла Мексику — 3:0 (25:17, 25:14, 25:19), а сборная США одержала победу над командой Болгарии со счётом 3:0 (25:20, 25:23, 26:24).

Перед заключительным туром группового этапа обе команды имеют в своём активе по шесть очков. У их соперников по группе Болгарии и Мексики ни одной победы. Таким образом, Польша и США досрочно зарезервировали себе место в 1/8 финала. Команды сыграют друг с другом 30 августа и определят, кто отправится в плей-офф с первого места.

Волейбол. Чемпионат мира — 2022. Мужчины

Групповой этап. 28 августа, воскресенье

Группа C. США – Болгария – 3:0 (25:20, 25:23, 26:24)

Группа C. Польша – Мексика – 3:0 (25:17, 25:14, 25:19)