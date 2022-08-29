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Польша и США досрочно вышли в 1/8 финала чемпионата мира по волейболу

Польша и США досрочно вышли в 1/8 финала чемпионата мира по волейболу
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Сборные Польши и США оформили выход в 1/8 финала чемпионата мира по волейболу среди мужчин.

Во 2-м туре мирового первенства в группе C Польша уверенно переиграла Мексику — 3:0 (25:17, 25:14, 25:19), а сборная США одержала победу над командой Болгарии со счётом 3:0 (25:20, 25:23, 26:24).

ЧМ-2022 (м). Группа C. 2-й тур
28 августа 2022, воскресенье. 18:30 МСК
США
Окончен
3 : 0
Болгария

Перед заключительным туром группового этапа обе команды имеют в своём активе по шесть очков. У их соперников по группе Болгарии и Мексики ни одной победы. Таким образом, Польша и США досрочно зарезервировали себе место в 1/8 финала. Команды сыграют друг с другом 30 августа и определят, кто отправится в плей-офф с первого места.

ЧМ-2022 (м). Группа C. 2-й тур
28 августа 2022, воскресенье. 21:30 МСК
Польша
Окончен
3 : 0
Мексика

Волейбол. Чемпионат мира — 2022. Мужчины
Групповой этап. 28 августа, воскресенье

Группа C. США – Болгария – 3:0 (25:20, 25:23, 26:24)
Группа C. Польша – Мексика – 3:0 (25:17, 25:14, 25:19)

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