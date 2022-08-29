Украина одержала третью кряду победу в квалификации на ЧЕ-2023 по волейболу
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Женская сборная Украины провела третий матч отбора на предстоящий чемпионат мира по волейболу – 2023, в котором их соперником стала сборная Португалии. Встреча завершилась уверенной победой украинской команды в трёх сетах – 3:0 (25:17, 25:21, 25:8).
Ранее, на старте отбора Украина одолела Кипр также 3:0 (25:17, 25:14, 25:9), а затем в упорном противостоянии оказалась сильнее Венгрии – 3:2 (23:25, 25:16, 25:16, 26:28, 15:12). В следующем матче соперницами украинок станут также волейболистки из Португалии.
В турнирной таблице группы Украина занимает первое место, набрав восемь очков в трёх матчах. Следом за ними расположилась Венгрия (семь очков), тройку замыкает Португалия (три очка), а последнее место занимает Кипр, не набравший очков.
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