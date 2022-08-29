Итальянский легкоатлет сделал заявление в поддержку отстранённых российских спортсменов

Итальянский легкоатлет Федерико Барукко, выступающий, в частности, в ультрамарафоне, высказался в поддержку спортсменов из России, которые в настоящее время лишены права участвовать в международных соревнованиях. Спортсмен сделал заявление после финиша ультрамарафона Ultra-Trail du Mont-Blanc. По его словам, любые отстранения — это дискриминация.
«Мне хотелось обратиться ко всем, кто участвовал в соревнованиях, а это спортсмены из 120 стран. Спорт должен объединять людей, а любые отстранения – это дискриминация.
Я хочу поддержать российских спортсменов – и ведущих, и только начинающих, – которые не должны расплачиваться своими мечтами и годами страданий», — цитирует Барукко «РИА Новости Спорт».
Кто поддержал российских спортсменов после отстранения?
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