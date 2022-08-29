Капитан сборной Украины по волейболу объяснил, почему команда проиграла сборной Сербии

Капитан сборной Украины по волейболу Олег Плотницкий объяснил, почему команда проиграла сборной Сербии в первом матче группового этапа.

«Думаю, хорошая игра была. Просто команда Сербии более опытная. Вы же видите, что начало немного отдали им. Потом пришлось догонять, концовку.



Более опытные выиграют в концовках. Где-то чуть-чуть не хватило, но это нормально. Это первая игра за 24 года на чемпионате мира.

Думаю, что как минимум не стыдно за нас, как мы играли, боролись, были как одна команда до последнего мяча. Это большой плюс для нас. Мы должны это запомнить и продолжать играть так в следующих матчах.

Сложно ли было настроиться? В любом случае был мандраж какой-нибудь. Как и на любом большом турнире. Из-за ситуации, которая есть в нашей стране, на нас лежит большая ответственность», — приводит слова Плотницкого Suspline.

Сербские волейболисты оказались сильнее своих соперников со счётом 3:0 (28:26, 25:21, 25:20).

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