Наталия Гончарова: чемпионат мира без России — это не ЧМ. Там ничего интересного не будет
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Чемпионка мира по волейболу, диагональная московского «Динамо» и сборной России Наталия Гончарова заявила, что не считает полноценным турнир, в котором не принимает участие национальная команда России.
«Без нас там ничего интересного не будет. Если будет свободное время, может быть, посмотрю. Чемпионат мира без России — это не чемпионат мира», — приводит слова Гончаровой «Матч ТВ».
Женский чемпионат мира по волейболу пройдёт в Нидерландах и Польше с 23 сентября по 15 октября. Сборная России отстранена от соревнований решением Международной федерации волейбола (FIVB). Такое решение ранее приняли в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).
Каких турниров лишилась Россия из-за отстранения:
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