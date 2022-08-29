Наталия Гончарова: чемпионат мира без России — это не ЧМ. Там ничего интересного не будет

Чемпионка мира по волейболу, диагональная московского «Динамо» и сборной России Наталия Гончарова заявила, что не считает полноценным турнир, в котором не принимает участие национальная команда России.

«Без нас там ничего интересного не будет. Если будет свободное время, может быть, посмотрю. Чемпионат мира без России — это не чемпионат мира», — приводит слова Гончаровой «Матч ТВ».

Женский чемпионат мира по волейболу пройдёт в Нидерландах и Польше с 23 сентября по 15 октября. Сборная России отстранена от соревнований решением Международной федерации волейбола (FIVB). Такое решение ранее приняли в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

Каких турниров лишилась Россия из-за отстранения: