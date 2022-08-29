Карпов считает, что сегодня в нашей стране отсутствует ярко выраженная школа шахмат

12-й чемпион мира по шахматам россиянин Анатолий Карпов считает, что в нашей стране ярко выраженная школа шахмат отсутствует, а в самом спорте мы не восстановили позиции.

«К сожалению, в какой-то момент профсоюзы отказались от работы со школьниками, нам приходилось находить новые формы. Мы потеряли около 20 лет, сейчас мы потихоньку всё воссоздаём. Нам нужно воссоздать систему подготовки шахматных педагогов, сейчас Академия спорта выпускает 70 специалистов в год, это смешно. Что касается спорта, то пока мы не восстановили позиции, у нас не так много молодых шахматистов, которые подают надежды, но они есть.



Когда я приходил в шахматы, было понятие советской шахматной школы, наши шахматисты отличались упорством в защите. На сегодняшний день ярко выраженной школы нет как раньше, так как идёт обмен опытом и знаниями. Сейчас можно выделить только шахматы в Китае и Индии, там можно найти какие-то элементы, а в США и Европе играют, как в России, и мы играем, как они», — приводит слова Карпова ТАСС.