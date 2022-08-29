Сборная Китая проиграла второй матч подряд на ЧМ по волейболу, не взяв и сета

В матче группы E чемпионата мира по волейболу среди мужчин − 2022 сборная Канады в трёх сетах выиграла у команды Китая. Итоговый счёт – 3:0 (25:23, 25:21, 25:23). Встреча проходила на «Арене Стожице» в Любляне (Словения). Самым результативным игроком матча стал диагональный сборной Канады Райан Склэйтер (16). В составе соперников 12 очков набрал Чжан Цзининь.

Для канадцев эта победа стала первой на турнире − с тремя очками они занимают третье место в группе. Китайцы – на последнем месте.

В заключительном туре сборная Канады сыграет с Турцией, а команда Китая встретится со сборной Италии. Матчи пройдут 31 августа.



Напомним, первые и вторые команды каждой группы и четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала турнира.