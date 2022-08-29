Матч сборной Украины не вошёл в тройку по посещаемости в первом туре ЧМ по волейболу

Матч Украина — Сербия, который проходил в Катовице (Польша), в первом туре группового турнира на чемпионате мира по волейболу занял четвёртое место по посещаемости (1785 зрителей). Впереди в списке оказались такие встречи, как Польша — Болгария, Словения — Камерун и США — Мексика (шёл прямо перед матчем Польши, на той же арене). Напомним, ЧМ-2022 проходит в Польше и Словении.

Посещаемость матчей первого тура группового турнира ЧМ-2022:

Польша – Болгария – 8969

Словения – Камерун — 6986

США – Мексика – 4299

Украина – Сербия – 1785

Тунис – Пуэрто-Рико – 1207

Франция – Германия – 800

Италия – Канада – 620

Аргентина – Иран – 600

Бразилия – Куба – 350

Нидерланды – Египет – 130

Япония – Катар – 100

Турция – Китай – 90

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