Матч сборной Украины не вошёл в тройку по посещаемости в первом туре ЧМ по волейболу

Матч Украина — Сербия, который проходил в Катовице (Польша), в первом туре группового турнира на чемпионате мира по волейболу занял четвёртое место по посещаемости (1785 зрителей). Впереди в списке оказались такие встречи, как Польша — Болгария, Словения — Камерун и США — Мексика (шёл прямо перед матчем Польши, на той же арене). Напомним, ЧМ-2022 проходит в Польше и Словении.
Посещаемость матчей первого тура группового турнира ЧМ-2022:
Польша – Болгария – 8969
Словения – Камерун — 6986
США – Мексика – 4299
Украина – Сербия – 1785
Тунис – Пуэрто-Рико – 1207
Франция – Германия – 800
Италия – Канада – 620
Аргентина – Иран – 600
Бразилия – Куба – 350
Нидерланды – Египет – 130
Япония – Катар – 100
Турция – Китай – 90
Волейболист Спиридонов выбросил в урну футболку сборной Польши:
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