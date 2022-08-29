Нидерланды отыгрались с 0:2 в матче с Аргентиной и вышли в 1/8 финала ЧМ по волейболу

Сборная Нидерландов переиграла команду Аргентины во 2-м туре группового этапа чемпионата мира по волейболу в Польше и Словении.
Встреча, проходившая на арене «Стожице» (Любляна, Словения), завершилась со счётом 3:2 (28:30, 20:25, 25:21, 27:25, 15:9) в пользу голландцев. В составе победителей матча самым результативным стал Нимир Абдель-Азиз, набравший 30 очков. У Аргентины по 17 баллов записали на свой счёт доигровщики Лусиано Висентин и Бруно Лима.
Победа над Аргентиной позволила Нидерландам оформить выход в 1/8 финала. Ранее участниками этой стадии стали сборные Польши и США. Соперники Нидерландов и Аргентины по группе Иран и Египет сойдутся 29 августа. Начало матча – в 18:30.
В заключительном туре группового этапа голландцам предстоит встретиться с Ираном, а Аргентина сыграет с Египтом.
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