Нидерланды отыгрались с 0:2 в матче с Аргентиной и вышли в 1/8 финала ЧМ по волейболу

Сборная Нидерландов переиграла команду Аргентины во 2-м туре группового этапа чемпионата мира по волейболу в Польше и Словении.

Встреча, проходившая на арене «Стожице» (Любляна, Словения), завершилась со счётом 3:2 (28:30, 20:25, 25:21, 27:25, 15:9) в пользу голландцев. В составе победителей матча самым результативным стал Нимир Абдель-Азиз, набравший 30 очков. У Аргентины по 17 баллов записали на свой счёт доигровщики Лусиано Висентин и Бруно Лима.

Победа над Аргентиной позволила Нидерландам оформить выход в 1/8 финала. Ранее участниками этой стадии стали сборные Польши и США. Соперники Нидерландов и Аргентины по группе Иран и Египет сойдутся 29 августа. Начало матча – в 18:30.

В заключительном туре группового этапа голландцам предстоит встретиться с Ираном, а Аргентина сыграет с Египтом.