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Магнус Карлсен поделился ожиданиями от матча Непомнящего и Лижэня за звание чемпиона мира

Магнус Карлсен поделился ожиданиями от матча Непомнящего и Лижэня за звание чемпиона мира
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Действующий чемпион мира Магнус Карлсен высказался о поединке между россиянином Яном Непомнящим и китайским шахматистом Дин Лижэнем. Их встреча за звание чемпиона мира пройдёт в начале 2023 года.

«В целом, я бы сказал, что у Дина общая шахматная сила несколько выше. Непомнящий даже лучше меня просчитывает короткие варианты, но иногда ему может не хватать немного глубины. В коротких вариантах это абсолютный монстр вычислений. Также в последнее время Ян немного улучшил свои дебюты. Теперь у него много хороших, солидных идей.

Дин не так хорошо подготовлен, но прекрасно понимает динамику и дисбаланс в шахматах (слоны против коней, материальный дисбаланс). Он превосходно разбирается в динамических факторах. Если честно, я думаю, что преимущество Дина совершенно небольшое, разница невелика», — сказал Карлсен.

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