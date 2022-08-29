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Сербия расправилась с Пуэрто-Рико на чемпионате мира по волейболу

Сербия расправилась с Пуэрто-Рико на чемпионате мира по волейболу
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Сборная Сербии уверенно переиграла команду Пуэрто-Рико на чемпионате мира по волейболу, проходящем в Польше и Словении.

Встреча, проходившая на арене «Сподек» (Катовице, Польша), завершилась со счётом 3:0 (26:24, 25:21, 25:16) в пользу сербских волейболистов. У победителей матча лучшим стал диагональный Александр Атанасьевич, записавший на свой счёт 12 очков. Самым результативным игроком среди обеих команд стал диагональный Пуэрто-Рико Клистан Лоуренс, набравший 16 баллов.

ЧМ-2022 (м). Группа A. 2-й тур
29 августа 2022, понедельник. 18:30 МСК
Сербия
Окончен
3 : 0
Пуэрто-Рико

Сербия одержала две победы на чемпионате мира по волейболу. В группе A 29 августа состоится матч между сборными Украины и Туниса. Начало встречи запланировано на 21:30 мск. Игра пройдёт на площадке «Сподек» (Катовице, Польша).

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