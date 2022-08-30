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Результаты матчей мужского чемпионата мира по волейболу 29 августа, турнирная таблица

Результаты матчей мужского чемпионата мира по волейболу 29 августа, турнирная таблица
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29 августа на чемпионате мира по волейболу в Польше и Словении завершился 2-й тур группового этапа. Матчи прошли в группах A, E и F.

Волейбол. Чемпионат мира — 2022. Мужчины
Групповой этап. 29 августа, понедельник

Группа A. Украина – Тунис – 3:0 (25:21, 25:19, 25:15)
Группа A. Сербия – Пуэрто-Рико – 3:0 (26:24, 25:21, 25:16)

Группа E. Канада – Китай – 3:0 (25:23, 25:21, 25:23)
Группа E. Италия – Турция – 3:0 (25:18, 25:22, 25:20)

Группа F. Иран – Египет – 3:1 (25:14, 25:19, 22:25, 26:24)
Группа F. Нидерланды – Аргентина – 3:2 (28:30, 20:25, 25:21, 27:25, 15:7)

Турнирная таблица мужского чемпионата мира по волейболу

30 августа на мировом первенстве пройдут матчи в группах B, C и D. В 1/8 финала уже вышли команды Польши, США, Нидерландов, Ирана. Чемпионат мира по волейболу проходит с 26 августа по 11 сентября.

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