Результаты матчей мужского чемпионата мира по волейболу 29 августа, турнирная таблица

29 августа на чемпионате мира по волейболу в Польше и Словении завершился 2-й тур группового этапа. Матчи прошли в группах A, E и F.

Волейбол. Чемпионат мира — 2022. Мужчины

Групповой этап. 29 августа, понедельник

Группа A. Украина – Тунис – 3:0 (25:21, 25:19, 25:15)

Группа A. Сербия – Пуэрто-Рико – 3:0 (26:24, 25:21, 25:16)



Группа E. Канада – Китай – 3:0 (25:23, 25:21, 25:23)

Группа E. Италия – Турция – 3:0 (25:18, 25:22, 25:20)



Группа F. Иран – Египет – 3:1 (25:14, 25:19, 22:25, 26:24)

Группа F. Нидерланды – Аргентина – 3:2 (28:30, 20:25, 25:21, 27:25, 15:7)

30 августа на мировом первенстве пройдут матчи в группах B, C и D. В 1/8 финала уже вышли команды Польши, США, Нидерландов, Ирана. Чемпионат мира по волейболу проходит с 26 августа по 11 сентября.