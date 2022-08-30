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Победа над Тунисом стала для Украины первой за 24 года на ЧМ по волейболу

Победа над Тунисом стала для Украины первой за 24 года на ЧМ по волейболу
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Сборная Украины в трёх сетах одолела Тунис в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира по волейболу в Польше и Словении. Эта победа стала для команды первой с 1998 года на ЧМ.

Украинцы обыграли чемпионов Африки со счётом 3:0 (25:21, 25:19, 25:15). Самым результативным игроком встречи стал доигровщик победителей матча Олег Плотницкий, набравший 14 очков. У африканской команды 10 баллов на свой счёт записал Элиес Карамусли.

ЧМ-2022 (м). Группа A. 2-й тур
29 августа 2022, понедельник. 21:30 МСК
Украина
Окончен
3 : 0
Тунис

Для волейболистов Украины виктория над Тунисом получилась исторической. Последний раз украинцы выигрывали на чемпионате мира в 1998 году, когда были повержены сборные Нидерландов, Канады и США. Более того, женская команда Украины на ЧМ побеждала в 1994 году, что делает победу мужской сборной над Тунисом ещё более значимой.

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