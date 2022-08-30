Победа над Тунисом стала для Украины первой за 24 года на ЧМ по волейболу

Сборная Украины в трёх сетах одолела Тунис в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата мира по волейболу в Польше и Словении. Эта победа стала для команды первой с 1998 года на ЧМ.

Украинцы обыграли чемпионов Африки со счётом 3:0 (25:21, 25:19, 25:15). Самым результативным игроком встречи стал доигровщик победителей матча Олег Плотницкий, набравший 14 очков. У африканской команды 10 баллов на свой счёт записал Элиес Карамусли.

Для волейболистов Украины виктория над Тунисом получилась исторической. Последний раз украинцы выигрывали на чемпионате мира в 1998 году, когда были повержены сборные Нидерландов, Канады и США. Более того, женская команда Украины на ЧМ побеждала в 1994 году, что делает победу мужской сборной над Тунисом ещё более значимой.