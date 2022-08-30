Ризатдинова: спортсмены до февраля не понимали отличия между Россией, Беларусью и Украиной

Бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2016 года в личном многоборье, чемпионка мира 2013 года в упражнениях с обручем украинская гимнастка Анна Ризатдинова поделилась мнением о восприятии спортивным обществом спортсменов из Украины и стран СНГ до начала февральских событий.

«Если брать художественную гимнастику, то очень много спортсменов до 24 февраля не понимали отличий между Россией, Беларусью и Украиной, для них это была одна страна.

Сейчас многие понимают, что такое Украина: какой у нас гимн, флаг, культура, музыка, насколько мы сильны и как стремимся отстаивать свой дом. Сейчас я с гордостью достаю паспорт Украины. Для меня мой украинский паспорт, как олимпийская медаль.

Когда я в Испании иду по улице в вышиванке, куча прохожих жмут мне руку. Я чувствую гордость за Украину. Но всё равно нужно работать дальше», — сказала Ризатдинова в эфире You-Tube канала «Прямой FM.

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