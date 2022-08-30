Ризатдинова: отношение белорусских спортсменов к событиям на Украине стало сюрпризом

Бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2016 года в личном многоборье, чемпионка мира 2013 года в упражнениях с обручем украинская гимнастка Анна Ризатдинова рассказала от отношении белорусских спортсменов к украинским событиям.
«Для меня это сюрприз, мы дружили. Очень много девушек было, гимнасток, тренеров. Отлично к нам относились, дружба была. Когда всё началось – никакой поддержки.
Одна из гимнасток, не хочу сейчас называть её фамилию, она даже написала большой пост, что мы не разбираемся в политике, как мы можем что-то говорить, как мы можем выступать за дисквалификацию спортсменов? Что спорт вне политики. На что я ей сказала: «Дорогая моя, мне не нужно разбираться в политике. Я могу просто посмотреть за окно и понять, что происходит», — сказала Ризатдинова в эфире You-Tube канала «Прямой FM.
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