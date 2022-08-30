Скандальная легкоатлетка Кристина Тимановская получила гражданство Польши

Бывшая белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская сообщила, что получила гражданство Польши. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.

«Теперь официально полька», — написала спортсменка.

Напомним, на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония), которая прошла летом 2021 года, Тимановская стала участницей скандальной истории. Она должна была выступить в беге на 100 и 200 м. Уже в Японии бегунья была включена в состав эстафеты 4х400 м. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались вернуть на родину, отозвав заявку на участие в Играх. Международный олимпийский комитет взял ситуацию под контроль. После произошедшего Тимановская получила гуманитарную визу Польши.

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