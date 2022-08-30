Паралимпийский комитет России прокомментировал сюжет о тренировке легкоатлетов на парковке

Паралимпийский комитет России (ПКР) отреагировал на фильм журналиста Виктора Кравченко, где в одном из сюжетов он рассказывает о работе наставника паралимпийской сборной Северной Осетии Владимира Гаглоева, который вынужден тренировать легкоатлетов на автомобильной парковке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в пресс-службе организации.



«К сожалению, в ряде регионов нашей страны нет достаточного количества спортивных объектов, подходящих для организации занятий спортсменов-паралимпийцев, а также мест для их проживания. Для сборных команд России у нас есть хорошие федеральные базы, на которых проводятся тренировочные и соревновательные мероприятия. Они полностью адаптированы для использования маломобильными группами населения.



Важно больше внимания уделять созданию условий для тренировок спортсменов в субъектах Российской Федерации, особенно по лёгкой атлетике, так как лёгкая атлетика — это самый медалеёмкий вид спорта в программе Паралимпийских игр. На Играх в Токио было разыграно 167 комплектов медалей. Российские спортсмены являются одними из сильнейших в мире. Они не только завоевали максимально возможное количество квот на участие в Паралимпийских играх в 2021 году, но и заняли второе место в медальном зачёте по лёгкой атлетике с 12 золотыми, 13 серебряными и 13 бронзовыми медалями», — сказано в заявлении организации.

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