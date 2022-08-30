Умер семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Александр Измоденов

Сегодня, 30 августа, ушёл из жизни семикратный чемпион мира по хоккею с мячом, заслуженный мастер спорта Александр Измоденов. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России. Измоденову было 84 года.

Александр Измоденов выступал за СКА (Свердловск, ныне Екатеринбург). В составе уральского клуба хоккеист, выступавший в амплуа защитника, полузащитника и нападающего, восемь раз выигрывал чемпионат СССР (1958-1960, 1962, 1966, 1968, 1971, 1974) и Кубок европейских чемпионов (1975). Он 10 раз входил в список лучших игроков сезона по итогам чемпионата СССР.

В составе сборной СССР Александр Измоденов семь раз становился чемпионом мира (1957, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1971). По окончании игровой карьеры Измоденов несколько сезонов работал с юношескими командами СКА. Он кавалер Ордена Дружбы народов и Ордена «Знак Почёта».