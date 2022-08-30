Никита Нагорный объяснил, почему резко сократил количество тренировок

Олимпийский чемпион 2020 года в командных соревнованиях гимнастов Никита Нагорный рассказал, почему стал гораздо меньше тренироваться в последнее время. По его словам, раньше его мотивировала возможность выступить на Олимпиаде.

«Сейчас я понимаю, что не занимаюсь каждый день гимнастикой, я не хожу каждый день в зал, как раньше, нет по две-три тренировки в день. Я приезжаю три раза в неделю, так готовлюсь к соревнованиям.

Рискованно? Да, рискованно, но я выступаю, выхожу вместе с командой. На Кубке России я выиграл золотую медаль. Сейчас нет задачи выиграть всё, но задача — выйти, выступить, поддержать команду. Но, как и любого олимпийского спортсмена, меня всегда держали Олимпийские игры. Ты понимаешь, что ради этого готов всё поставить на кон, отказываться от многого.

Если мы говорим про российские соревнования, то я могу больше быть полезен нашей стране, не выступая на Кубке России, а делая какие-то более важные вещи», — цитирует Нагорного «РИА Новости Спорт».

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