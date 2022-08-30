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Эвенепул выиграл разделку на 10-м этапе «Вуэльты» и упрочил лидерство в общем зачёте

Эвенепул выиграл разделку на 10-м этапе «Вуэльты» и упрочил лидерство в общем зачёте
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Бельгийский гонщик Ремко Эвенепул из команды Quick-Step Alpha Vinyl выиграл десятый этап веломногодневки «Вуэльта Испании» — индивидуальную гонку с раздельным стартом. Ближайший преследователь, словенец Примож Роглич из команды Jumbo-Visma уступил лидеру 48 секунд.

Эвенепул упрочил лидерство в общем зачёте, Роглич вышел на второе место.

Велошоссе. «Вуэльта Испании». 10-й этап
Индивидуальная гонка с раздельным стартом. Эльче – Аликанте, 30,9 км

1. Ремко Эвенепул (Бельгия, Quick-Step Alpha Vinyl) – 33.18.
2. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) – отставание 0.48.
3. Реми Каванья (Франция, Quick-Step Alpha Vinyl) +1.00.
4. Карлос Родригес (Испания, INEOS Grenadiers) +1.22.
5. Павел Сиваков (Франция, INEOS Grenadiers) +1.27.
6. Лоусон Крэддок (США, BikeExchange — Jayco) +1.37.

Общий зачёт после 10-го этапа

1. Ремко Эвенепул (Бельгия, Quick-Step Alpha Vinyl) – 34:35.50.
2. Примож Роглич (Словения, Jumbo-Visma) +2.41.
3. Энрик Мас (Испания, Movistar) +3.03.
4. Карлос Родригес (Испания, INEOS Grenadiers) +3.55.
5. Саймон Йейтс (Великобритания, BikeExchange — Jayco) +4.50.
6. Хуан Аюсо (Испания, UAE Team Emirates) +4.53.

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