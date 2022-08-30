Глава ВФВ рассказал о процессе возврата денег за отмену в России ЧМ по волейболу

Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко рассказал о процессе возврата средств за отмену проведения в России чемпионата мира по волейболу.

Мужской чемпионат мира – 2022, который проходит в эти дни в Польше и Словении, должен был состояться в России. Однако полгода назад из-за ситуации на Украине соревнования были перенесены, а российская команда отстранена от участия. За перенос чемпионата мира из России ВФВ требует компенсировать $ 80 млн.

«Это долгий процесс, он займёт длительное время. Швейцарская судебная система будет это всё рассматривать. Предполагаем, что это будет рассматриваться в нескольких судебных инстанциях. Мы ведём ежедневную работу», — приводит слова Шевченко ТАСС.

Чемпионат мира должен был пройти с 26 августа по 11 сентября в 10 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерове и Красноярске.