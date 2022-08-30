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Алексей Вербов: на чемпионате мира немного нарушен честный принцип

Алексей Вербов: на чемпионате мира немного нарушен честный принцип
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Бывший либеро сборной России по волейболу и главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов высказался о проходящем в Польше и Словении мужском чемпионате мира.

Соревнования должны были пройти в России, но были перенесены из-за ситуации на Украине. Отечественную команду в составе участников заменила ближайшая по рейтингу сборная – Украина. Кроме того, буквально накануне старта изменилась формула проведения соревнований.

«Конечно, я смотрю чемпионат мира по волейболу. Стараюсь не пропускать топовые матчи. Скучал по крупным соревнованиям — ждал с нетерпением всего этого. К такому турниру все готовятся серьёзно. Конечно, видно, что все команды на пике формы. Возможно, кто-то сразу не начинает суперактивно, потому что формат турнира нестандартный, впервые используется. Матчи группового этапа не играют особой роли для многих команд, так как соперников для следующего этапа подобрать невозможно.

Поляки и словенцы выйдут из группы под первыми номерами в рейтинге. Сербия попала в группу не с Россией — Украина зашла туда вместо нас, следовательно, группа ослабла. Значит, сербы получат три сухие победы и тоже будут высоко сеяться. Немного нарушен честный принцип. Но стоит ожидать много серьёзных матчей на первых стадиях в играх на вылет. Думаю, сюрпризов будет много», — сказал Вербов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

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