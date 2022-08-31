Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Алексей Вербов назвал фаворитов чемпионата мира по волейболу

Алексей Вербов назвал фаворитов чемпионата мира по волейболу
Комментарии

Бывший либеро сборной России по волейболу и главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов назвал фаворитов чемпионата мира, который проходит в Польше и Словении.

Соревнования должны были состояться в России, но были перенесены из-за ситуации на Украине, а национальная команда отстранена от участия.

«Фавориты чемпионата мира — 2022 остаются прежними: Франция, Бразилия, Польша, Америка, точно Словения — особенно дома, а матчи на вылет они будут играть как раз дома. Куба — очень странная команда, которая в один прекрасный день может оставить не у дел всех фаворитов. По матчу с Бразилией мы это увидели. Но они нестабильны, связующего им не хватает под этого уровня нападающих. У Сербии будет высокий посев. Возможно, могут пройти чуть дальше. Но им больше повезло с ситуацией, а не с качеством игры. Будет интересно, непредсказуемо, так как система опасная, сложная. Особенно для фаворитов: ты можешь в какой-то неудачный день оступиться и всё — для тебя ЧМ закончен», — сказал Вербов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Тишина и пустые трибуны. Кому нужен чемпионат мира по волейболу, который отняли у России? Тишина и пустые трибуны. Кому нужен чемпионат мира по волейболу, который отняли у России?
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022