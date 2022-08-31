Алексей Вербов назвал фаворитов чемпионата мира по волейболу

Бывший либеро сборной России по волейболу и главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов назвал фаворитов чемпионата мира, который проходит в Польше и Словении.

Соревнования должны были состояться в России, но были перенесены из-за ситуации на Украине, а национальная команда отстранена от участия.

«Фавориты чемпионата мира — 2022 остаются прежними: Франция, Бразилия, Польша, Америка, точно Словения — особенно дома, а матчи на вылет они будут играть как раз дома. Куба — очень странная команда, которая в один прекрасный день может оставить не у дел всех фаворитов. По матчу с Бразилией мы это увидели. Но они нестабильны, связующего им не хватает под этого уровня нападающих. У Сербии будет высокий посев. Возможно, могут пройти чуть дальше. Но им больше повезло с ситуацией, а не с качеством игры. Будет интересно, непредсказуемо, так как система опасная, сложная. Особенно для фаворитов: ты можешь в какой-то неудачный день оступиться и всё — для тебя ЧМ закончен», — сказал Вербов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.