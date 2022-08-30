Итальянская синхронистка возмутилась сексистскими комментариями под своим фото

Итальянская синхронистка Линда Черрути возмутилась сексистскими комментариями под снимком, который она опубликовала в соцсетях.

На чемпионате Европы по водным видам спорта, который прошёл без спортсменок из России, Черрути завоевала восемь медалей – шесть серебряных и две бронзовые. На пляже родного города Линда приняла позу, характерную для синхронного плавания, и повесила на разведённые в шпагате ноги все восемь медалей. Яркий снимок не прошёл мимо внимания СМИ, однако комментарии под постами изданий в соцсетях не порадовали спортсменку.

Фото: Личный архив Линды Черрути

«Мой друг присылал мне один из таких постов, опубликованных газетами. Открыла и буквально ошеломлена сотнями, а может быть, тысячами неуместных, сексистских и вульгарных комментариев под ним.

После более чем 20 лет тренировок и самопожертвования мне стыдно и больно читать эту орду людей, которые сексуализируют моё тело и шутят над ним. Неужели попа и две ноги — это главная тема для разговора?

Единственное, что мне остаётся, это осудить неуместность этих комментариев — зеркало общества, которое всё ещё слишком сексистское и очень отличается от того, в котором я хотела бы когда-нибудь родить своих детей», — написала Черрути в соцсетях.