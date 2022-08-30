Польские волейболисты обыграли США на ЧМ-2022 в матче за 1-е место в группе С

На чемпионате мира по волейболу среди мужских команд завершились матчи 3-го тура в группе С.
В матче за третье место в подгруппе, дающее небольшой шанс на выход в плей-офф, сборная Мексики нанесла поражение команде Болгарии со счётом 3:2 (20:25, 25:20, 25:23, 23:25, 18:16). Самым результативным у мексиканцев стал диагональный Диего Гонсалес, принёсший своей команде 33 очка. В составе болгарской команды отличился Цветан Соколов, на счету которого 24 очка.
Команды Польши и США ранее гарантировали себе место в плей-офф и сражались за первое место в подгруппе. Поляки одолели американцев со счётом 3:1 (23:25, 25:21, 25:19, 25:21). 20 очков принёс полякам диагональный Бартош Курек, у американцев 16 очков набрал доигровщик Тори Дефалко.
Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. Катовице, Польша
Группа С. 3-й тур
Мексика – Болгария – 3:2 (20:25, 25:20, 25:23, 23:25, 18:16).
Польша – США – 3:1 (23:25, 25:21, 25:19, 25:21).
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