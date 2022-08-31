Результаты матчей мужского чемпионата мира по волейболу 30 августа, турнирная таблица

30 августа на чемпионате мира по волейболу в Польше и Словении завершились матчи 3-го тура группового этапа в группах В, С и D. По их итогам выход в плей-офф гарантировали себе шесть команд, занявшие первое и второе места в подгруппах. Напомним, в 1/8 финала также попадут четыре лучшие команды из числа занявших в квартетах третьи места.
Волейбол. Чемпионат мира — 2022. Мужчины
3-й тур. Группа В
Япония – Куба – 3:1 (25:18, 21:25, 25:15, 25:19).
Бразилия — Катар — 3:0 (25:13, 25:23, 26:24).
Группа С
Мексика – Болгария – 3:2 (20:25, 25:20, 25:23, 23:25, 18:16).
Польша – США – 3:1 (23:25, 25:21, 25:19, 25:21).
Группа D
Словения – Германия – 3:0 (25:16, 25:22, 25:17).
Франция – Камерун – 3:0 (25:19, 25:19, 25:22).
По итогам игрового дня в 1/8 финала вышли шесть сборных — Бразилия, Япония, Польша, США, Франция и Словения. Также досрочно гарантировали себе место в плей-офф сборные Нидерландов и Ирана, у которых ещё остались матчи на групповом этапе.
30 августа на мировом первенстве пройдут матчи в группах А, E и F. Чемпионат мира по волейболу проходит с 26 августа по 11 сентября в Польше и Словении.
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