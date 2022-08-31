Расписание матчей мужского чемпионата мира по волейболу на 31 августа

31 августа на мужском чемпионате мира по волейболу пройдут матчи 3-го тура группового этапа в группах А, Е и F.
Волейбол. Чемпионат мира – 2022. Мужчины
Групповой этап. 31 августа, среда (время – московское)
Группа F. Аргентина – Египет – 12:00
Группа E. Канада – Турция – 15:00
Группа A. Сербия – Тунис – 18:30
Группа F. Иран – Нидерланды – 18:30
Группа A. Украина – Пуэрто-Рико – 21:30
Группа E. Италия – Китай – 22:15
Накануне в 1/8 финала вышли команды Бразилии, Японии, Польши, США, Франции и Словении. Ранее досрочно гарантировали себе место в плей-офф сборные Нидерландов и Ирана.
По итогам группового этапа в плей-офф выходят команды, занявшие первое и второе места в квартетах. Также в 1/8 финала попадут четыре лучшие команды из числа занявших в группах третьи места.
Чемпионат мира по волейболу проходит с 26 августа по 11 сентября в Польше и Словении.
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