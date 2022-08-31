Тренер сборной Украины по волейболу высказался о первой за 24 года победе на ЧМ

Наставник мужской сборной Украины по волейболу Угис Крастиньш рассказал о победе над сборной Туниса.



«Сначала соперники играли неплохо, оказывали на нас хорошее давление. Но потом заработал наш блок. В первой партии мы изменили игру с хорошим блоком. И во второй партии мы хорошо сыграли на блоке, не дали им развернуться и заставили ошибиться. Что касается третьей партии, там уже у нас полетела подача – особенно у Плотницкого. Он феерил на подаче, разнообразно подавал, и это всё приносило успех. Плюс ещё и наш блок. В третьей партии играли уже комфортно.



Насколько это было ожидаемо? Это спорт. Ожидать чего-то тяжело, но мы на это настраивались. Мы видели, что у нас есть шанс обыграть Тунис со счётом 3:0. Главное было этим шансом воспользоваться. И мы настраивались максимально серьёзно, разбирали игру соперника и готовились. И нам многое удалось», – приводит слова Крастиньша suspilne.media.

После 2-го тура украинцы делят второе место с Тунисом. У обеих команд по три очка. На первом месте идёт Сербия, а замыкает группу A Пуэрто-Рико. В заключительном туре Украина сыграет с Пуэрто-Рико, а Тунис встретится с Сербией. Матчи запланированы на 31 августа.