Лидер сборной Украины: думали, что мы крутые пацаны. А нужно забирать своё — и домой

Доигровщик сборной Украины по волейболу Олег Плотницкий, набравший 14 очков в победном матче со сборной Туниса на чемпионате мира, высказался о своих и командных успехах.



«Мы хорошо сыграли. Начали, как обычно, нервно, но потом вернулись к своей игре. Блок, подача, хороший съём – всё получалось, всё нормально. До концовки последней партии. Мы об этом говорили. Нельзя допускать таких глупых ошибок. Очень важно здесь играть каждое очко – это даст возможность подняться выше в рейтинге, если попадём в плей-офф, а это наша цель. Если можешь выиграть 25:9, то должен выигрывать именно 25:9. Нельзя просто отдавать очки. А я считаю, что мы их просто отдавали.



Мы стояли и думали, что мы крутые пацаны. Нужно было просто выйти, победить их и идти домой. Не нужно играться. Нужно серьёзно выходить, играть, забирать своё – и идти домой. Чем быстрее заберёшь, тем быстрее пойдёшь отдыхать», – приводит слова Плотницкого Суспільне Спорт.



Напомним, в предыдущий раз украинские волейболисты выигрывали на чемпионатах мира в 1998 году, когда были повержены сборные Нидерландов, Канады и США. На текущем турнире в Польше, прежде чем победить Тунис, команда всухую проиграла стартовый матч сербам.

Новость по теме Победа над Тунисом стала для Украины первой за 24 года на ЧМ по волейболу