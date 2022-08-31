Анна Вяхирева, ушедшая в норвежский клуб, заявила, что не общается с Евгением Трефиловым

Олимпийская чемпионка 2016 года по гандболу россиянка Анна Вяхирева рассказала, что не общается с бывшим тренером женской национальной команды Евгением Трефиловым. Напомним, в межсезонье-2022 Вяхирева покинула «Ростов-Дон» и перешла в норвежский клуб «Вайперс». Трефилов критиковал это решение.
«Как складываются отношения с Трефиловым? Как я должна сказать об этом? Нет никаких отношений.
Я не общаюсь с Трефиловым. Но это меня не беспокоит», — приводит слова Вяхиревой норвежское издание VG.
Спортсменка добавила, что большинство поддержало её решение уехать играть в Норвегию, в том числе глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв.
«Да, он меня поддержал. Как и семья, и близкие друзья, и большая часть гандбольного сообщества в России», — сказала Анна.
Как российские гандболистки выступали на Олимпиадах:
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