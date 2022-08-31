Мария Ласицкене рассказала, как её поздравил глава НОК Украины Сергей Бубка

Олимпийская чемпионка 2020 года в прыжках в высоту Мария Ласицкене вспомнила, как на Играх в Токио её поздравил легендарный шестовик Сергей Бубка, ныне глава Национального олимпийского комитета Украины. По словам Ласицкене, Бубка поздравил её в подтрибунном помещении.
«Очень символично, что из-за ковидных ограничений я сама надевала себе медаль на шею. И что гимн российской команды звучал на олимпийском стадионе последним. Президент World Athletics Себастьян Коу тоже присутствовал на этом награждении и всё прекрасно видел.
Я наслаждалась тем моментом, зная, что на стадионе находятся и мой супруг, и мой тренер, и никак не анализировала то, что происходило вокруг. Но в подтрибунном помещении Сергей Назарович меня поздравил, и этого, думаю, было достаточно», — цитирует Ласицкене ТАСС.
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