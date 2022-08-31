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Мария Ласицкене: Россия потеряла невероятное количество молодых спортсменов. Это страшно

Мария Ласицкене: Россия потеряла невероятное количество молодых спортсменов. Это страшно
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Олимпийская чемпионка 2020 года в прыжках в высоту Мария Ласицкене высказалась о ситуации с отстранением российских спортсменов от международных соревнований. Напомним, ранее Международный олимпийский комитет (МОК) порекомендовал международным федерациям отстранить россиян и белорусов от международных турниров.

«Не каждый спортсмен, отбывший дисквалификацию, считает себя причастным к тому, что сейчас происходит в российском спорте. Не до всех дошло, что капля камень точит, и мы пришли к тому, что сейчас есть целое поколение наших легкоатлетов, которые не знают, что такое выступать на международных стартах под флагом России. Мы потеряли невероятное количество молодых спортсменов, и это страшно», — приводит слова Ласицкене ТАСС.

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