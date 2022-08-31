Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Магнус Карлсен признался, что отказался от матча с Яном Непомнящим из-за боязни проиграть

Магнус Карлсен признался, что отказался от матча с Яном Непомнящим из-за боязни проиграть
Комментарии

Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен признался, что отказался играть матч на первенство мира с россиянином Яном Непомнящим по причине боязни потерпеть поражение. Вместо Карлсена соперником Непомнящего, выигравшего турнир претендентов, станет китаец Дин Лижэнь, занявший второе место.

Карлсена спросили, что его мотивирует — любовь к победе или страх поражения.

«Что касается матча на первенство мира — конечно, страх поражения. В других турнирах любовь к победе является важным фактором. Потому-то я и получаю больше радости от побед в турнирах, чем в матче на первенство мира.

И да, боязнь проиграть — это важная причина, по которой я не собираюсь играть матч на первенство мира. Это не дарит мне радости. Тут всё дело в том, чтобы избежать поражения», — сказал Карлсен в интервью YouTube-каналу Лекса Фридмана.

«Карлсен хочет больше денег». Норвежский чемпион мира ещё может сыграть матч за титул «Карлсен хочет больше денег». Норвежский чемпион мира ещё может сыграть матч за титул

Карлсен отказался от матча за звание чемпиона мира по шахматам:

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022