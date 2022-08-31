Магнус Карлсен признался, что отказался от матча с Яном Непомнящим из-за боязни проиграть

Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен признался, что отказался играть матч на первенство мира с россиянином Яном Непомнящим по причине боязни потерпеть поражение. Вместо Карлсена соперником Непомнящего, выигравшего турнир претендентов, станет китаец Дин Лижэнь, занявший второе место.
Карлсена спросили, что его мотивирует — любовь к победе или страх поражения.
«Что касается матча на первенство мира — конечно, страх поражения. В других турнирах любовь к победе является важным фактором. Потому-то я и получаю больше радости от побед в турнирах, чем в матче на первенство мира.
И да, боязнь проиграть — это важная причина, по которой я не собираюсь играть матч на первенство мира. Это не дарит мне радости. Тут всё дело в том, чтобы избежать поражения», — сказал Карлсен в интервью YouTube-каналу Лекса Фридмана.
Карлсен отказался от матча за звание чемпиона мира по шахматам:
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