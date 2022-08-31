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Турецкие волейболисты обыграли Канаду и вышли в плей-офф ЧМ-2022

Турецкие волейболисты обыграли Канаду и вышли в плей-офф ЧМ-2022
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На чемпионате мира по волейболу среди мужских команд завершился матч 3-го тура в группе Е. Сборная Турции уверенно обыграла команду Канады со счётом 3:0 (25:23, 25:23, 25:17).

Самым результативным в составе турецкой команды стал диагональный Адис Лагумджия, набравший 17 очков. У канадцев по 15 очков на счету сразу трёх игроков: Николаса Хоага, Стивена Маара и Райана Склэйтера.

Сборная Турции, одержав вторую победу, вышла на второе место в группе Е, гарантировав себе путёвку в плей-офф. Канадцы с одной победой в активе располагаются на третьей строчке, сохраняя незначительные шансы на попадание в число лучших четырёх команд, занимающих третье место, а следовательно – выход в 1/8 финала.

Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. Катовице, Польша
Группа Е. 3-й тур

Канада – Турция – 0:3 (23:25, 23:25, 17:25).

ЧМ-2022 (м). Группа E. 3-й тур
31 августа 2022, среда. 15:00 МСК
Канада
Окончен
0 : 3
Турция
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