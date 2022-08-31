Двукратный чемпион мира сошёл с 11-го этапа «Вуэльты» после падения

Французский гонщик Жюлиан Алафилипп упал в ходе 11-го этапа веломногодневки «Вуэльта Испании» и был вынужден сойти с дистанции. Трассу он покинул на машине скорой помощи. По предварительным данным, двукратный чемпион мира получил серьёзную травму ключицы, сообщает L`equipe.
В сезоне-2022 Алафилипп не смог принять участия в «Тур де Франс», так как весной не сумел окончательно восстановиться после предыдущей травмы. Теперь, упав за 60 км до финиша 11-го этапа «Вуэльты», француз поставил под сомнение своё участие в чемпионате мира, который стартует 25 сентября в Вуллонгонге (Австралия).
В безобидном повороте Алафилипп поскользнулся, сильно ударился об асфальт и не сумел самостоятельно встать. Жюлиан сразу сообщил врачу, что у него болит правая ключица. Пока он ещё сидел на асфальте, ему наложили шину, а через несколько минут увезли на машине скорой помощи.
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