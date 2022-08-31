«Мы жулики, ничего с этим не поделать». Чемпион России Якушев о допинг-скандале с Лысенко

Чемпион России в беге на 3000 метров с препятствиями Максим Якушев высказался о допинг-скандале с Данилом Лысенко, из-за чего, по мнению многих, ВФЛА до сих пор не восстановлена в международной федерации.

В 2018 году Лысенко был отстранён из-за пропуска трёх допинг-тестов за календарный год. В качестве оправдания он предоставил подделанную ВФЛА справку. Подлог вскрылся, Лысенко был дисквалифицирован на четыре года, на ВФЛА наложили огромный штраф, а всё причастное к «липовой» справке руководство отстранили.



«Я никогда не выделял главного злодея, не конкретизировал. Например, в ситуации с Данилом Лысенко замешано несколько лиц, ВФЛА попались, получается мы – жулики и ничего с этим не поделаешь. Но вешать всю вину и весь гнев только на Данила – неправильно. Обида есть, на федерацию в целом, руководителей. На самом деле, я стараюсь не думать о ситуации, просто делаю свою работу.

Да, он виноват, никаких оправданий. Насколько нужно быть безалаберным, чтобы продолжать творить такое уже после двух флажков. Ладно, допустим, Данил не знал. Но у него был тренер, которого он слушал во всём. А то, что произошло после третьего флажка – ему диктовали, что делать. Лысенко оказался просто пешкой, а игру вели другие люди», — сказал Якушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.