Министр спорта Матыцин ответил на критику легкоатлета Шубенкова

Министр спорта России Олег Матыцин ответил на критику чемпиона мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова.
Шубенков заявил, что Матыцин не помог сохранить в Барнауле легкоатлетический манеж. Владеющий сооружением Алтайский государственный технический университет переоборудовал его в мини-футбольный зал.
«В Барнауле университетский манеж, я общался и с ректором, и с губернатором, не оставляю эту тему. К сожалению, она не в прямой нашей компетенции, это подчинение министерства образования, хотя в программе Минспорта создание региональных, федеральных центров лёгкой атлетики сто процентов в приоритете. Строить, безусловно, надо, и не только для Сергея при всём к нему уважении. Чтобы развивался вид спорта, нужны инфраструктура и кадры. К сожалению, был провал в строительстве объектов и инфраструктуры, сейчас мы стараемся это компенсировать.
Понятно, что реконструкцию зала сделали, в том числе и исходя из коммерческой составляющей. Я всегда говорил, что во всех университетах должны быть нормальные условия — минимум легкоатлетический манеж, стадион и современный 50-метровый плавательный бассейн. И сейчас время для того, чтобы приводить это в соответствие», — приводит слова Матыцина ТАСС.
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