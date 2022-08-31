«Приятно, что мой результат выше, чем в финале ЧМ-2022». Чемпион России — об итогах сезона

Чемпион России в беге на 3000 метров с препятствиями Максим Якушев подвёл итоги своего выступления в сезоне-2022.
На национальном первенстве Якушев пробежал дистанцию быстрее, чем победитель чемпионата мира в Юджине.
«Приятно, что мой результат на чемпионате России оказался выше, чем в финале главного старта сезона. Но я реалист, а не фантаст. Вряд ли я смог бы побороться с этими ребятами за призовые места. Скорее всего, я бы вёл забег и пытался растянуть пелотон, но у меня нет такого скоростного финиша. Так что объективно я бы постарался побороться за место близко к топ-6, но не к медалям. Там был тактический забег, ребята могут бежать намного быстрее.
Но ещё больше запомнилось, что оператор вышел на дорожку. Ему повезло, что забег был достаточно медленный и его все сумели обежать. Надеюсь, у парней не было злобы на него после забега. Они сделали его знаменитым на весь мир», — сказал Якушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
- 31 августа 2022
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