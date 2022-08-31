Олег Матыцин: не можем находиться в том формате, в котором был Советский Союз

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о призывах ряда депутатов к тому, чтобы в ответ на отстранение спортсменов страна выходила из международных организаций.

«Я руководствуюсь китайской мудростью о том, что не должно быть одного пути, будь он американским или китайским. Россия — страна с многовековой культурой и своим традициями, и нужно учитывать современные реалии. Сто процентов нельзя изолироваться, наоборот, мы расширяем форматы в рамках БРИКС, ШОС, СНГ, и они должны быть самодостаточными. В то же время внутри России нужно максимально активизировать развитие разных направлений: корпоративных, детских, любительских лиг.

Мы не замкнёмся и не будем внутри себя. Советский Союз до 1952 года нигде не участвовал, если вы читали, то прежние президенты МОК ставили задачу не допустить его до Олимпийских игр, но спорт в стране всё равно жил. Сейчас неправильно и нереально будет возвращаться к прежней модели, мы не можем находиться в том формате, в котором был Советский Союз. Надо быть спокойнее, природа не любит прыжков. Депутаты предлагают уйти из МОК, ВАДА, уйти отовсюду или ещё более резко высказываются, но надо спокойно адаптироваться, лучше строить, чем ломать до основания», — приводит слова Матыцина ТАСС.