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Украинские волейболисты вышли в плей-офф ЧМ-2022, перенесённого из России

Украинские волейболисты вышли в плей-офф ЧМ-2022, перенесённого из России
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На чемпионате мира по волейболу среди мужских команд завершился матч 3-го тура в группе А. Сборная Украины уверенно обыграла команду Пуэрто-Рико со счётом 3:1 (24:26, 25:19, 25:16, 25:19).

По 19 очков принесли Украине доигровщики Олег Плотницкий (в том числе шесть эйсов) и Илья Ковалёв. Столько же баллов на счету диагонального Пуэрто-Рико Клистана Лоуренса.

Украинские волейболисты одержали вторую победу в группе и вышли в плей-офф со второго места. На первой позиции в группе А расположилась сборная Сербии, которая в 3-м туре нанесла поражение команде Туниса — 3:0 (29:27, 25:15, 25:17).

Напомним, сборная Украины заняла на чемпионате мира место России, которую отстранили от участия в турнире. Сами соревнования также были перенесены из России.

Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. Катовице, Польша
Группа А. 3-й тур

Украина – Пуэрто-Рико – 3:1 (24:26, 25:19, 25:16, 25:19).

Сербия — Тунис — 3:0 (29:27, 25:15, 25:17).

ЧМ-2022 (м). Группа A. 3-й тур
31 августа 2022, среда. 21:30 МСК
Украина
Окончен
3 : 1
Пуэрто-Рико
ЧМ-2022 (м). Группа A. 3-й тур
31 августа 2022, среда. 18:30 МСК
Сербия
Окончен
3 : 0
Тунис
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