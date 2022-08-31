Украинские волейболисты вышли в плей-офф ЧМ-2022, перенесённого из России

На чемпионате мира по волейболу среди мужских команд завершился матч 3-го тура в группе А. Сборная Украины уверенно обыграла команду Пуэрто-Рико со счётом 3:1 (24:26, 25:19, 25:16, 25:19).
По 19 очков принесли Украине доигровщики Олег Плотницкий (в том числе шесть эйсов) и Илья Ковалёв. Столько же баллов на счету диагонального Пуэрто-Рико Клистана Лоуренса.
Украинские волейболисты одержали вторую победу в группе и вышли в плей-офф со второго места. На первой позиции в группе А расположилась сборная Сербии, которая в 3-м туре нанесла поражение команде Туниса — 3:0 (29:27, 25:15, 25:17).
Напомним, сборная Украины заняла на чемпионате мира место России, которую отстранили от участия в турнире. Сами соревнования также были перенесены из России.
Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. Катовице, Польша
Группа А. 3-й тур
Украина – Пуэрто-Рико – 3:1 (24:26, 25:19, 25:16, 25:19).
Сербия — Тунис — 3:0 (29:27, 25:15, 25:17).
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