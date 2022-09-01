Определились все пары 1/8 финала мужского чемпионата мира по волейболу

На чемпионате мира по волейболу среди мужских команд, который проходит в Польше и Словении, определились пары 1/8 финала. В плей-офф вышли 12 команд, которые заняли первое и второе места в подгруппах, а также четыре команды с третьих мест, имеющие лучшие показатели.
Пары 1/8 финала чемпионата мира
Польша – Тунис
США – Турция
Сербия – Аргентина
Бразилия – Иран
Словения – Германия
Нидерланды – Украина
Италия – Куба
Франция – Япония.
Матчи 1/8 финала пройдут с 3 по 6 сентября.
Сборная Украины, заменившая на чемпионате мира российскую команду, в случае успеха в первом раунде плей-офф встретится с победителем пары Словения – Германия.
Напомним, мужской чемпионат мира по волейболу должен был пройти в России, но из-за ситуации на Украине был перенесён в Польшу и Словению, а российская команда отстранена от участия.
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