Дисквалифицированный Сергей Карякин поднялся на две позиции в рейтинге ФИДЕ

Российский гроссмейстер Сергей Карякин поднялся на 14-е место в сентябрьском рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ), который обновлён на официальном сайте организации.

Ранее Карякин, который с 21 марта на полгода отстранён от участия в международных турнирах за публичное оглашение своей политической позиции, располагался на 16-м месте. На счету россиянина 2747 очков.

Тройка лидеров не изменилась. На первом месте рейтинга остался действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2861), на второй строчке расположился китаец Дин Лижэнь (2808), на третьей — россиянин Ян Непомнящий (2792).

Россиянин Александр Грищук остался на 17-й позиции (2745).

В начале июля Непомнящий стал победителем турнира претендентов в Мадриде. Однако Карлсен отказался сыграть с россиянином за мировую шахматную корону. В итоге в 2023 году Непомнящий должен провести матч за звание чемпиона мира с Дин Лижэнем, ставшим на турнире претендентов вторым.