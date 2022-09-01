Кубинская волейболистка сбежала из сборной на Панамериканском кубке

Волейболистка из Кубы Ямислейдис Вилтрес Пачеко сбежала из сборной на Панамериканском кубке по волейболу, который проходил в Мексике. Об этом сообщила пресс-служба волейбольного клуба «Уралочка» из Екатеринбурга, в котором спортсменка выступала на протяжении двух полных сезонов.



Одна из наиболее талантливых кубинских волейболисток покинула расположение команды после поражения в четвертьфинале Панамериканского кубка от сборной США — 2:3 (29:27, 25:22, 22:25, 16:25, 17:19). Центральная блокирующая сборной Кубы сбежала из отеля вечером 27 августа. Спортсменку запечатлели камеры видеонаблюдения. Теперь её местонахождение неизвестно.

По итогам турнира сборная Кубы заняла пятое место, обыграв Пуэрто-Рико со счётом 3:1 (14:25, 25:22, 25:23, 25:21).