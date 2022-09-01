В ФГР выступили с заявлением по задержанию российского гандболиста в Беларуси

В Федерации гандбола России (ФГР) сделали заявлением по ситуации с игроком гандбольного клуба «Донские казаки» Александром Синицыным. Игрок был задержан 10 августа в Бресте, где его клуб проводил предсезонную подготовку, и помещён в изолятор временного содержания после бытового конфликта и драки в одном из кафе. Синицын обвиняется по ч. 1 ст. 339 УК Беларуси «Хулиганство».
«ФГР призывает до вынесения решения воздержаться от любых публичных оценок и комментариев по этому делу, в том числе и в социальных сетях, которые могут быть расценены как давление на следствие и суд и усугубить положение Александра Синицына. Федерация верит в объективность белорусских правоохранительных органов и надеется на вынесение справедливого решения с учётом всех обстоятельств дела», — отмечается в заявлении на сайте ФГР.
«Молодым спортсменам нужно обращать серьёзное внимание на своё поведение не только на спортивной площадке, но и за её пределами. Мы помним историю годичной давности, когда игроки молодёжной сборной России, делавшие ставки на матчи собственной команды на чемпионате Европы, были дисквалифицированы на различные сроки. Ситуация с Синицыным при любом исходе также не красит имидж российского гандбола. Профессиональный игрок должен соблюдать режим в ходе учебно-тренировочного сбора, задумываться о возможных последствиях своих действий в общественных местах», — сказал глава ФГР Сергей Шишкарёв.
Финал Кубка Туниса по гандболу закончился массовой дракой:
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