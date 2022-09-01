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Сборная Украины по волейболу вышла из группы на ЧМ впервые за 24 года

Сборная Украины по волейболу вышла из группы на ЧМ впервые за 24 года
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Сборная Украины вышла из группы на чемпионате мира по волейболу среди мужчин — 2022, который проходит в Польше и Словении. Подобного успеха команда добилась впервые с 1998 года.

В этом году соперниками украинцев по группе были сборные Сербии, Туниса и Пуэрто-Рико. В первом матче Украина уступила сербам — 0:3 (26:28, 21:25, 20:25), а далее одержала две победы: над тунисцами — 3:0 (25:21, 25:19, 25:15) и командой Пуэрто-Рико — 3:1 (24:26, 25:19, 25:16, 25:19). В 1/8 финала турнира украинские волейболисты сыграют со сборной Нидерландов 5 сентября в 18:30 мск.

В 1998 году на чемпионате мира сборная Украины с третьего места группы пробилась во второй групповой этап, в котором заняла 6 место после Югославии, Италии, России, Нидерландов и США.

Украина творит историю на чемпионате мира по волейболу. Такого успеха от команды не ждали! Украина творит историю на чемпионате мира по волейболу. Такого успеха от команды не ждали!
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