Две волейболистки сборной Доминиканской Республики пополнили состав «Динамо-Ак Барс»

Волейболистки сборной Доминиканской Республики Бетанией де ла Крус и Гайла Гонсалес подписали контракты с женским волейбольным клубом «Динамо-Ак Барс» из города Казань. Об этом сообщил официальный сайт казанской команды.



35-летняя Бетания ранее провела в «Динамо-Ак Барс» сезон-2019/2020, став чемпионкой России и обладательницей Кубка страны.



«Динамо-Ак Барс» приветствует новичков и поздравляет их с победой на Панамериканском кубке, который проходил в Мексике в конце августа. В финале сборная Доминиканской Республики обыграла колумбиек со счетом 3:1, а де ла Крус и Гонсалес принесли своей команде в общей сложности 38 очков. Бетания была признана лучшей доигровщицей и подающей турнира, а Гайла стала лучшей диагональной. Обе волейболистки присоединятся к «Динамо-Ак Барс» после выступления на чемпионате мира, который пройдёт с 23 сентября по 15 октября», — написано в заявлении клуба.

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