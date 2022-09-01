Чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении — 2023 в Китае отложен из-за пандемии

Чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении, который должен был состояться в Нанкине (Китай) с 17 по 19 марта 2023 года, был отложен из-за продолжающейся пандемии в Китае. Об этом заявил президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу.
«Мы разочарованы тем, что нам снова пришлось отложить эти соревнования из-за независящих от нас обстоятельств. Но мы сделали это, чтобы дать уверенность спортсменам и федерациям в подготовке к соревновательному сезону 2023 года.
К сожалению, сроки не позволяют нам перенести мероприятие 2023 года, но чемпионат в помещении вернётся в 2024 году в Глазго.
Мы предложили Нанкину соревнования 2025 года, потому что мы помним о существенной подготовке, которую там уже провели для организации мероприятия, и мы хотим избежать потенциальных финансовых потерь для всех сторон», — приводит слова Себастьяна Коу Reuters.
Первоначально Нанкин был выбран для проведения чемпионата 2020 года, который сначала был перенесён на март 2021 года, а затем на март 2023 года, поскольку пандемия продолжалась.
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