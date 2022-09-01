Второклассник из Москвы Денис Филь стал абсолютным чемпионом мира по шашкам

Второклассник московской школы № 498 Денис Филь стал абсолютным чемпионом мира по шашкам в самой младшей возрастной категории — до девяти лет, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент образования столицы.

Молодёжное первенство мира проходило в городе Кранево (Болгария) по трём дисциплинам: классической, быстрой и молниеносной игре. Филь завоевал золотые награды во всех дисциплинах и стал абсолютным победителем соревнований среди детей своего возраста.

Всего в первенстве приняли участие около 300 ребят из 15 стран мира. Медали разыгрывались в шести возрастных группах.

Денис занимается шашками с пяти лет, уже имеет первый взрослый разряд. На счету мальчика 25 медалей различных соревнований. В 2022 году он завоевал звание чемпиона России в возрастной категории до девяти лет, три медали первенства России и несколько медалей всероссийских соревнований.