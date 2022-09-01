Лидер «Вуэльты» Эвенепул упал и получил повреждения. Видео

Лидер веломногодневки «Вуэльта Испании» бельгийский гонщик Ремко Эвенепул из команды Quick-Step Alpha Vinyl упал на 12-м этапе гонки. Падение оказалось столь неожиданным, что практически не попало в трансляцию. Скорее всего, вина лежит исключительно на Эвенепуле, который просто упал на повороте. Однако сам бельгиец в разговоре с официальными представителями гонки пожаловался на мотоциклы сопровождения, замедлявшие движение в этом повороте.
Эвенепул отделался ссадинами на ноге, а вот его велосипед пострадал сильнее, и его пришлось заменить.
«Только моя нога, но, думаю, всё в порядке. Моему байку намного хуже, чем мне. Это был очень скользкий поворот, мотоциклы тоже скользили и замедлялись, поэтому я хотел срезать угол и перестарался. Всякое случается. Теперь я собираюсь залечить раны и попытаться восстановиться на завтрашний этап», — приводит слова Эвенепула Cycling Tips.
Видео можно посмотреть на канале Eurosport France в YouTube. Права на видео принадлежат Eurosport.
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