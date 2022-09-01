Тренер сборной Украины по волейболу: у нас не так уж много опыта таких матчей

Главный тренер сборной Украины по волейболу Угис Крастиньш высказался о победе над командой Пуэрто-Рико, благодаря которой его подопечные вышли в плей-офф чемпионата мира – 2022. В 1/8 финала Украина 5 сентября сыграет с Нидерландами.
«Всё сразу не получается. Такие матчи, когда на кону так много — выход в следующий раунд, — они такие нервные, но ничего не поделаешь. И у нас не так уж много опыта таких матчей, чтобы мы могли хладнокровно выйти и выполнить свою работу. Уже доказывали, что можем играть концовки партий, но не всегда получается. Имели сетбол, но несколько ошибок… Однако это спорт, если было бы заранее всё известно — было бы неинтересно.
Переезд в Любляну? Там новый зал, адаптацию пройдём, всё будет нормально. Нидерланды? Явный лидер у них Нимир Абдель-Азиз, который реально тащит эту команду на своих плечах. До последнего игрового дня в группах он был самым результативным игроком чемпионата», — приводит слова Крастиньша «Суспiльне Спорт».
- 1 сентября 2022
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