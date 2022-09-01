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Тренер сборной Украины по волейболу: у нас не так уж много опыта таких матчей

Тренер сборной Украины по волейболу: у нас не так уж много опыта таких матчей
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Главный тренер сборной Украины по волейболу Угис Крастиньш высказался о победе над командой Пуэрто-Рико, благодаря которой его подопечные вышли в плей-офф чемпионата мира – 2022. В 1/8 финала Украина 5 сентября сыграет с Нидерландами.

«Всё сразу не получается. Такие матчи, когда на кону так много — выход в следующий раунд, — они такие нервные, но ничего не поделаешь. И у нас не так уж много опыта таких матчей, чтобы мы могли хладнокровно выйти и выполнить свою работу. Уже доказывали, что можем играть концовки партий, но не всегда получается. Имели сетбол, но несколько ошибок… Однако это спорт, если было бы заранее всё известно — было бы неинтересно.

Переезд в Любляну? Там новый зал, адаптацию пройдём, всё будет нормально. Нидерланды? Явный лидер у них Нимир Абдель-Азиз, который реально тащит эту команду на своих плечах. До последнего игрового дня в группах он был самым результативным игроком чемпионата», — приводит слова Крастиньша «Суспiльне Спорт».

Украина творит историю на чемпионате мира по волейболу. Такого успеха от команды не ждали! Украина творит историю на чемпионате мира по волейболу. Такого успеха от команды не ждали!
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